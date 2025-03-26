Жительница Башкирии обвиняется в покушении на убийство трехмесячной дочери

Уфимский районный суд рассмотрит уголовное дело 37-летней жительницы района, обвиняемой в покушении на убийство малолетней (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и жестоком обращении с ним (ст. 156 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с октября 2024 года по январь 2025 года мать, злоупотребляя алкоголем, не заботилась о своей трехмесячной дочери, вела аморальный образ жизни, устраивала скандалы, угрожала выкинуть ребенка из окна пятого этажа. В январе 2025 года, находясь в квартире с девочкой, обвиняемая накрыла ее лицо подушкой, перекрыв доступ кислорода. В этот момент домой вернулась бабушка ребенка. Она оказала первую медицинскую помощь внучке, которая была без сознания.

Фигурантка уголовного дела не признала вину. Она арестована.

Майя Иванова