Центр имени Терешковой в Ярославле возглавила Алина Соколова

Директором Культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой (планетарий) в Ярославле стала Алина Соколова, ранее исполнявшая обязанности руководителя. Об этом сообщили в министерстве культуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Ярославской области Фото: Министерство культуры Ярославской области

Алина Соколова работала в центре заведующей отделом и заместителем директора с 2010 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в ближайшее время планируется объединение Культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой с музеем «Космос» и создание «Космического центра».

Как уточнили в министерстве, Культурно-просветительский центр останется отдельным юридическим лицом, а «Космический центр» будет создан, туда войдут музей «Космос», «космический автобус» и ДК в Никульском. Возглавить «Космический центр» было предложено бывшему директору музея-заповедника Наталье Левицкой, о ее решении пока неизвестно.

Алла Чижова