Школьник в Стерлитамаке сорвал контрольную сообщением о теракте

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по признакам заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, в службу «112» позвонил неизвестный с угрозой совершить теракт в школе. Следственно-оперативная группа со служебными собаками обследовала помещения и прилегающую территорию учебного заведения, но не обнаружила опасных предметов.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили и задержали подозреваемого — ученика той же школы.

По предварительным данным, во время контрольной работы телефоны школьников были собраны на первой парте. Один из учеников решил помочь своему товарищу и передать ему мобильный. Телефон, не добравшись до хозяина, оказался у подозреваемого, который позвонил в службу «112», сделав ложное заявление.

Подросток признал свою вину и раскаялся, отмечается в релизе. Он находится под подпиской о невыезде.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет, а также штраф до 1 млн руб. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Майя Иванова