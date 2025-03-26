«Нет ясности в основном вопросе»
Дмитрий Дризе — об итогах переговоров в Саудовской Аравии
На все согласны, но есть много нюансов: Россия и Украина заявили о готовности ввести мораторий на удары по энергетическим мощностям друг друга и обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Об этом было заявлено по результатам консультаций в Эр-Рияде при посредничестве США. Кремль также сообщил, что с Вашингтоном согласован список объектов, которые не должны подвергаться обстрелам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что до прорыва на переговорах еще очень далеко.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
США, Россия и Украина последовательно опубликовали свои заявления по результатам переговоров в Саудовской Аравии. Стороны конфликта согласны обеспечить безопасное судоходство в Черном море для коммерческих и гражданских судов, а также ввести мораторий на удары по энергообъектам друг друга.
Что касается пункта номер один, Москва свое согласие оговаривает рядом условий. Без них, как указывается в документе российской стороны, соглашение в силу не вступит. Что это за условия? Прежде всего снятие санкций с Россельхозбанка, а также с производителей удобрений и поставщиков сельхозтехники. То есть практически со всего агробизнеса РФ — одного из самых надежных источников валютных поступлений. США обещали в этом помочь, но не более того. Хотя от Вашингтона здесь не все зависит, нужно еще и согласие Европы, которая тоже вводила санкции. Однако в переговорах она не участвует — не пригласили. В итоге можно сделать вывод о том, что на сегодня договоренности по Черному морю не действуют.
Что касается энергетики, Кремль сообщил, что согласовал с Вашингтоном соответствующий список как украинских, так и российских объектов. В него вошли в том числе НПЗ, газохранилища, атомные и электростанции. Мораторий действует 30 дней. В случае если одна из сторон его нарушает, договоренность немедленно теряет актуальность. Но опять же непонятно, как все это контролировать, а это ведь самое главное. Киев заявляет, что мониторинг — это ответственность США, что они там придумают — это их дело. Так что и в этой части не все однозначно.
Владимир Зеленский выразил, скажем мягко, обеспокоенность действиями американских партнеров, которые обсуждают с Россией Украину без Украины. В частности, это касается самого болезненного территориального вопроса. Украинский президент подтвердил, что США готовы контролировать Запорожскую АЭС, но он лично против, поскольку это украинский объект и таковым и должен остаться. Российский МИД тут же заявил, что станция давно принадлежит России и передача ее кому бы то ни было, и даже Америке, невозможна.
Кроме того, нужно напомнить, что США изначально не просто предлагали, а требовали от Москвы и Киева заключить перемирие сроком на 30 дней с возможностью продления. Сейчас, судя по всему, речь об этом уже не идет. С одной стороны, достижение пусть других, но все-таки договоренностей — факт, безусловно, положительный. При этом большое количество разных нюансов дает повод для серьезных сомнений в конечном результате. Между тем приходится констатировать, что на сегодня нет ясности в основном вопросе — установлении мира. Впрочем, анонсирован новый раунд консультаций, соответственно, есть надежда на дальнейшее продвижение в нужном направлении.
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