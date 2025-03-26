«Нет ясности в основном вопросе»

На все согласны, но есть много нюансов: Россия и Украина заявили о готовности ввести мораторий на удары по энергетическим мощностям друг друга и обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Об этом было заявлено по результатам консультаций в Эр-Рияде при посредничестве США. Кремль также сообщил, что с Вашингтоном согласован список объектов, которые не должны подвергаться обстрелам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что до прорыва на переговорах еще очень далеко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

США, Россия и Украина последовательно опубликовали свои заявления по результатам переговоров в Саудовской Аравии. Стороны конфликта согласны обеспечить безопасное судоходство в Черном море для коммерческих и гражданских судов, а также ввести мораторий на удары по энергообъектам друг друга.

Что касается пункта номер один, Москва свое согласие оговаривает рядом условий. Без них, как указывается в документе российской стороны, соглашение в силу не вступит. Что это за условия? Прежде всего снятие санкций с Россельхозбанка, а также с производителей удобрений и поставщиков сельхозтехники. То есть практически со всего агробизнеса РФ — одного из самых надежных источников валютных поступлений. США обещали в этом помочь, но не более того. Хотя от Вашингтона здесь не все зависит, нужно еще и согласие Европы, которая тоже вводила санкции. Однако в переговорах она не участвует — не пригласили. В итоге можно сделать вывод о том, что на сегодня договоренности по Черному морю не действуют.

Что касается энергетики, Кремль сообщил, что согласовал с Вашингтоном соответствующий список как украинских, так и российских объектов. В него вошли в том числе НПЗ, газохранилища, атомные и электростанции. Мораторий действует 30 дней. В случае если одна из сторон его нарушает, договоренность немедленно теряет актуальность. Но опять же непонятно, как все это контролировать, а это ведь самое главное. Киев заявляет, что мониторинг — это ответственность США, что они там придумают — это их дело. Так что и в этой части не все однозначно.

Владимир Зеленский выразил, скажем мягко, обеспокоенность действиями американских партнеров, которые обсуждают с Россией Украину без Украины. В частности, это касается самого болезненного территориального вопроса. Украинский президент подтвердил, что США готовы контролировать Запорожскую АЭС, но он лично против, поскольку это украинский объект и таковым и должен остаться. Российский МИД тут же заявил, что станция давно принадлежит России и передача ее кому бы то ни было, и даже Америке, невозможна.

Кроме того, нужно напомнить, что США изначально не просто предлагали, а требовали от Москвы и Киева заключить перемирие сроком на 30 дней с возможностью продления. Сейчас, судя по всему, речь об этом уже не идет. С одной стороны, достижение пусть других, но все-таки договоренностей — факт, безусловно, положительный. При этом большое количество разных нюансов дает повод для серьезных сомнений в конечном результате. Между тем приходится констатировать, что на сегодня нет ясности в основном вопросе — установлении мира. Впрочем, анонсирован новый раунд консультаций, соответственно, есть надежда на дальнейшее продвижение в нужном направлении.

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Дмитрий Дризе