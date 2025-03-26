В Уфе из-за Ураза-байрам закроют две улицы
В Уфе из-за празднования Ураза-байрам 30 марта с 6:00 до 15:00 ограничат движение на улице Тукаева — от улицы Цюрупы до Зайнуллы Расулева и на Комарова возле мечети «Ляля-Тюльпан» по крайней правой полосе, сообщили в пресс-службе мэрии. Праздник начнется богослужением с 8:00 в 23 мечетях.
Уфимская соборная мечеть «Ляля-Тюльпан»
Фото: Раиф Бадыков, Коммерсантъ
«30 марта мусульмане отметят завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Для обеспечения безопасности на площадках будет организовано дежурство сотрудников полиции, ЦОБа и медиков»,— отметили в пресс-службе мэрии.