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В Уфе из-за Ураза-байрам закроют две улицы

В Уфе из-за празднования Ураза-байрам 30 марта с 6:00 до 15:00 ограничат движение на улице Тукаева — от улицы Цюрупы до Зайнуллы Расулева и на Комарова возле мечети «Ляля-Тюльпан» по крайней правой полосе, сообщили в пресс-службе мэрии. Праздник начнется богослужением с 8:00 в 23 мечетях.

Уфимская соборная мечеть «Ляля-Тюльпан»

Уфимская соборная мечеть «Ляля-Тюльпан»

Фото: Раиф Бадыков, Коммерсантъ

Уфимская соборная мечеть «Ляля-Тюльпан»

Фото: Раиф Бадыков, Коммерсантъ

«30 марта мусульмане отметят завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Для обеспечения безопасности на площадках будет организовано дежурство сотрудников полиции, ЦОБа и медиков»,— отметили в пресс-службе мэрии.

Венера Хисамова

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