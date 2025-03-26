В ярославской филармонии назначен новый директор

Директором Ярославской государственной филармонии стала Ирина Тихомирова. Об этом сообщает областной минкульт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Ярославской области Фото: Министерство культуры Ярославской области

С 2016 года филармонией руководила Лариса Гаврилова, причины ее ухода не называются. Госпожа Тихомирова ранее руководила Детской школой искусств имени Л.В. Собинова, работает в сфере культуры Ярославской области с 1990 года, последние 8 лет — на руководящих должностях. 25 марта ее представили коллективу. Среди задач — расширение концертных программ филармонии и привлечение широкой аудитории.

Алла Чижова