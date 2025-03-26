В Оренбурге на мэрию подали в суд из-за нерасселенного аварийного дома
Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Оренбурга. Контрольный орган потребовал сократить срок расселения аварийного дома на улице Чичерина, 15, до 31 декабря 2025 года. Иск находится на рассмотрении. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ
Проверка показала, что ранее рядом с указанным домом снесли здание и нарушили целостность жилого строения. После этого региональная Госжилинспекция установила, что несущая способность конструкций здания исчерпана и дом надо детально обследовать.
Однако чиновники не решили вопрос с пригодностью здания для проживания. В связи с этим в октябре 2024 года прокуратура района внесла прежнему главе Оренбурга Сергею Салмину представление об устранении нарушений.
После этого дом обследовали и выявили признаки его аварийности. Администрация города постановила расселить жильцов до 31 декабря 2033 года. Но прокуратура сочла этот срок неразумным. К тому же установлено, что в доме проживают лица с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и семьи с малолетними детьми.