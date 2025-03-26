В Оренбурге на мэрию подали в суд из-за нерасселенного аварийного дома

Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Оренбурга. Контрольный орган потребовал сократить срок расселения аварийного дома на улице Чичерина, 15, до 31 декабря 2025 года. Иск находится на рассмотрении. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Проверка показала, что ранее рядом с указанным домом снесли здание и нарушили целостность жилого строения. После этого региональная Госжилинспекция установила, что несущая способность конструкций здания исчерпана и дом надо детально обследовать.

Однако чиновники не решили вопрос с пригодностью здания для проживания. В связи с этим в октябре 2024 года прокуратура района внесла прежнему главе Оренбурга Сергею Салмину представление об устранении нарушений.

После этого дом обследовали и выявили признаки его аварийности. Администрация города постановила расселить жильцов до 31 декабря 2033 года. Но прокуратура сочла этот срок неразумным. К тому же установлено, что в доме проживают лица с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры и семьи с малолетними детьми.

Георгий Портнов