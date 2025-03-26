В России могут создать схему «единого окна» для закупки флота за границей

В России может появиться оператор, через которого отечественные компании будут закупать зарубежный флот, сообщили РБК источники в отрасли. По их словам, «единым окном» может стать Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, находится в доверительном управлении ВТБ). В Минпромторге подтвердили, что по поручению президента прорабатывают такой механизм, и ОСК фигурирует в его обсуждении.

По данным издания, инициатором выступил председатель совета директоров ОСК, глава ВТБ Андрей Костин, свою идею он в начале года озвучил Владимиру Путину. Предполагается, что операторы флота должны будут отправлять ОСК заявки на покупку судов за границей. Однако это будет касаться только судов, приобретаемых с господдержкой. Если ОСК может самостоятельно построить судно необходимого класса и назначения, она вправе ограничить закупку и предложить строительство на своих верфях.

Один из собеседников РБК заявил, что этот механизм поможет «по максимуму сохранить бюджетные деньги в России», а также увеличить налоговые поступления и «освоить технологию строительства». При этом компании могут обязать размещать часть заказа на российских верфях, даже если строительство этих судов будет дороже иностранных аналогов. Механизм согласования цены строительства еще не проработан.

Утверждается, что на «едином окне» для закупки флота настаивает «Росатом», который с 2018 года является инфраструктурным оператором Северного морского пути (СМП), но он не предлагает обязывать размещать заказы в России. В марте 2024 года «Росатом» оценивал потребность СМП на уровне 160 судов высокого ледового класса к 2030 году.

О предложении «Росатома» ввести сбор для грузоотправителей СМП — в материале «Ъ» «Ледосбор».