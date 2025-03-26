Сочи вошел в топ популярных направлений для отдыха в апреле

Сочи вошел в рейтинг самых востребованных туристических направлений апреля 2025 года. По данным аналитиков сервиса «Суточно.ру», курорт занимает значительную долю всех туристических бронирований. В топ популярных направлений также вошли Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Пятигорск, Кисловодск, Зеленоградск и Кировск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Средняя стоимость одной ночи размещения в апреле в Сочи составляет 4,2 тыс. руб. за сутки, что немного выше среднероссийского показателя в 4,1 тыс. руб. По сравнению с апрелем прошлого года стоимость туристического жилья выросла на 9%. За четырехдневное проживание путешественникам придется заплатить около 16,6 тыс. руб.

Сочи также вошел в топ популярных направлений в период майских праздников. На курорте путешественники бронируют жилье в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения в этот период составляет 3,9 тыс. руб.

Мария Удовик