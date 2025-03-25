Сочи вошел в топ направления для поездок на майские праздники

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для поездок на майские праздники. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 8% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минкурортов Краснодарского края Фото: минкурортов Краснодарского края

В Сочи путешественники бронируют жилье в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения в этот период составляет 3,9 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для поездок на майские праздники занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 16% бронирований в период с 1 по 11 мая 2025 года. Путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,6 тыс. руб.

Третье место разделили Казань и Москва, которые собрали по 6% майских бронирований. В Казани путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,4 тыс. руб.

В Москве путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения в период майских праздников составляет 5,4 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для поездок на майские праздники также вошли и другие города Краснодарского края. Краснодар занял восьмое место. В городе путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4 тыс. руб.

Следом идет Геленджик, в котором путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения в период майских праздников составляет 3,7 тыс. руб.

Мария Удовик