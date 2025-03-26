В Ярославле заключен контракт на установку электронных табло на остановках

В Ярославской области начнется установка электронных табло на остановках общественного транспорта. Контракт заключен с саратовским ООО «Электрон», информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Компания-победитель предложила цену в 22,2 млн руб. вместо начальной стоимости в 41,4 млн руб. В рамках контракта планируется установить табло на 206 остановочных павильонах и 62 электронных стендах для ретрансляции данных мониторинга транспорта. Работы будут проводиться не только в Ярославле, но и в Рыбинске, Данилове, Тутаеве, Ростове Великом, Угличе, Мышкине и Гаврилов-Яме.

Срок выполнения работ по установке табло в Ярославле составляет 60 дней. В областном центре планируется установить 80 информационных табло и 25 мини-табло с расписанием.

Антон Голицын