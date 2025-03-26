Владельца пермской сети кафе Shaurma №1 оштрафовали на 50 тыс. рублей

Владельца сети кафе быстрого питания Shaurma №1, расположенных в Ленинском, Дзержинском, Мотовилихинском районах Перми, оштрафовали за нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает государственная трудовая инспекция.

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Ранее надзорные органы выявили в кафе нарушения, касающиеся обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, прохождения обучения и инструктажей по охране труда, проведения специальной оценки условий труда, надлежащего оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда.

Индивидуальный предприниматель, владеющий этими кафе, привлечен к административной ответственности в виде штрафов на сумму 50 тыс. руб.