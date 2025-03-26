обновлено 08:58
Владельца пермской сети кафе Shaurma №1 оштрафовали на 50 тыс. рублей
Владельца сети кафе быстрого питания Shaurma №1, расположенных в Ленинском, Дзержинском, Мотовилихинском районах Перми, оштрафовали за нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает государственная трудовая инспекция.
Фото: 2Gis
Ранее надзорные органы выявили в кафе нарушения, касающиеся обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, прохождения обучения и инструктажей по охране труда, проведения специальной оценки условий труда, надлежащего оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда.
Индивидуальный предприниматель, владеющий этими кафе, привлечен к административной ответственности в виде штрафов на сумму 50 тыс. руб.