Генпрокуратура передала Минобороны 600 конфискованных авто в 2024 году

Более 600 конфискованных судами автомобилей передали Минобороны РФ в 2024 году, в том числе для нужд СВО, сообщили в Генпрокуратуре. Бывшие владельцы лишались авто за повторное нетрезвое вождение или коррупцию.

По данным Генпрокуратуры, суды стали применять конфискацию имущества коррупционеров на треть чаще. Также более чем в два раза выросло число решений по конфискации транспорта у лиц, повторно управлявших им в нетрезвом виде.

Постановление о передаче конфискованного движимого имущества на нужды Минобороны было подписано в сентябре 2023 года. Лишиться автомобиля водитель может после уголовного дела за повторную езду в алкогольном опьянении, а также за езду без прав и многократные выезды на встречную полосу или значительное превышение скорости.

О том, как конфискованные авто попадают на СВО, читайте в материале «Ъ» «Конфискация нужна фронту».