Тыловая часть циклона принесет в Петербург похолодание и дожди 26 марта

Североатлантический циклон продолжит формировать синоптическую ситуацию в Петербург 26 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По словам синоптика, циклон развернется к городу своей тыловой, менее теплой частью. День обещает быть пасмурным, с небольшими дождями. Температура окажется ниже вчерашних отметок.

Столбики термометров покажут 5-7 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дорожники в период с 17 по 23 марта привели в порядок более 700 остановок. Им благоволила солнечная погода.

Андрей Маркелов