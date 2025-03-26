Тыловая часть циклона принесет в Петербург похолодание и дожди 26 марта
Североатлантический циклон продолжит формировать синоптическую ситуацию в Петербург 26 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
По словам синоптика, циклон развернется к городу своей тыловой, менее теплой частью. День обещает быть пасмурным, с небольшими дождями. Температура окажется ниже вчерашних отметок.
Столбики термометров покажут 5-7 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дорожники в период с 17 по 23 марта привели в порядок более 700 остановок. Им благоволила солнечная погода.