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Жителя Прикамья оштрафовали на 450 тыс. рублей за призывы к насилию над властями

Центральный военный суд признал жителя Березников виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее сотрудники краевого УФСБ установили, что житель Березников разместил в социальных сетях материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера по отношению к представителям органов государственной власти. Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Решением Центрального окружного военного суда подсудимый был оштрафован на 450 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в интернете на два года шесть месяцев.