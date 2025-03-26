В Прикамье будут судить женщину, трое детей которой погибли при пожаре

В Нытвенский райсуд направлено уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы. Как сообщают прокуратура Пермского края и СУ СКР по региону, ей инкриминируется ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По версии следствия и надзорного органа, 21 октября прошлого года обвиняемая находилась в одной из квартир деревянного жилого дома в поселке Уральском. Она пошла в помещение кладовой с зажженной сигаретой, уголь и пепел от которой упали на пол. После этого женщина покинула квартиру, оставив своих сыновей 2019, 2021 и 2023 годов рождения без присмотра.

В результате грубого нарушения правил пожарной безопасности, допущенного обвиняемой, в квартире произошло возгорание. Находившиеся в квартире дети погибли, их тела были обнаружены в ходе тушения пожара.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкция ч. 3 ст. 109 УК РФ предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.