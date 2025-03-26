Уголовное дело возбуждено по факту убийства в Приморье амурского тигра

В Красноармейском округе Приморского края обнаружили убитого амурского тигра. Животное погибло от огнестрельного ранения в голову, сообщила сегодня прокуратура Приморья.

Региональное УМВД заявило о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление — до четырех лет лишения свободы.

«Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции изъяла тушу. Животное направлено на исследование»,— говорится в пресс-релизе полиции. Полиция ищет причастных к убийству редкого животного.

На прошлой неделе в суд было направлено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя поселка Лучегорск. По версии следствия, в январе 2024 года приморец обнаружил самца амурского тигра на территории охотничьих угодий общества охотников и рыболовов «Алчан». Двумя выстрелами из длинноствольного нарезного карабина «Тигр» он убил хищника.

С начала 2025 года на севере Приморья зафиксировано несколько случаев нападения тигров на людей. В результате этого погибли два человека.

Алексей Чернышев, Владивосток