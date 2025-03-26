В лесном фонде Оренбуржья объявлен пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон начался в лесном фонде Оренбургской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сезон пожарной опасности будет продолжаться в Оренбуржье до тех пор, пока не пойдут осенние дожди, не установится отрицательная среднесуточная температура воздуха или в лесах не образуется снежный покров. В этот период сотрудники регионального центра пожаротушения и охраны лесов и районных лесничеств будут мониторить состояние территории и патрулировать ее.

В настоящее время на территории Оренбуржья уже зафиксированы возгорания сухой травы. Пламя потушили.

Георгий Портнов