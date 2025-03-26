Спецпосланник Трампа: ядерное оружие, которое отдала Украина, было российским

Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, которое Украина отдала России по Будапештскому меморандуму, принадлежало Москве.

«Оставшееся (на Украине.— "Ъ") ядерное оружие принадлежало России. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неприятный факт»,— написал господин Гренелл в соцсети X.

В 1991 году на Украине было размещено около 1,9 тыс. ядерных боеголовок. Власти Украины передали их в России в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и в обмен на гарантии безопасности. Помимо представителей Москвы и России, Будапештский меморандум подписали главы США и Великобритании — Билл Клинтон и Джон Мейджор. В 2024 году секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что подпись господина Клинтона под меморандумом не стоила ничего.