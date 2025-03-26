«Локомотив» сыграет с «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» встретится с нижегородским «Торпедо» 27 марта в рамках первого раунда Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата «железнодорожники» заняли первое место в Западной конференции с 102 очками, а нижегородцы — восьмое с 71 очком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В регулярном чемпионате сезона 2024/2025 команды встречались четыре раза. Лишь в одной игре (23 ноября) ярославцы уступили нижегородцам со счетом 0:3. В остальных матчах одержали победы: 2:1 по буллитам, 1:0, 5:0.

«Игры были очень тяжелые и неоднозначные, поэтому мы серьезно готовимся»,— прокомментировал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

По данным на 26 марта, в составе «Локомотива» один травмированный — Степан Никулин. Он, скорее всего, в этом сезоне на лед не выйдет. У «Торпедо» травмированы двое — нападающие Василий Атанасов и Данил Савунов.

Первая игра первого раунда Кубка Гагарина между командами состоится 27 марта в Ярославле. Вторая пройдет 29 марта. Потом серия переедет в Нижний Новгород, где соперники встретятся 31 марта и 2 апреля. Серия продлится до четырех побед. Если потребуется, матчи пройдут еще 4, 6 и 8 апреля.

Алла Чижова