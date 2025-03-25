В Ярославской области построят стадион за 50 млн

В поселке Борисоглебский Ярославской области построят современный стадион. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Строительство стадиона начнется в этом году. На работы запланировано 50 млн руб. — это деньги федерального, областного и местного бюджетов. Возводить объект будут в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Планируется, что на футбольном поле сделают современное искусственное покрытие, беговые дорожки. Появится освещение и ограждения. Господин Евраев поручил предусмотреть раздевалки и санузлы. К настоящему моменту ПСД уже готова и получила положительное заключение экспертизы. Проект готовило ГБУ ЯО «Проектный институт».

Согласно данным системы «ЕИС. Закупки», контракт на строительство стадиона заключен еще в прошлом году с ярославским ООО «Алгоритм». Стоимость контракта — 43 млн руб. Срок выполнения работ — по 15 октября 2025 года.

Алла Чижова