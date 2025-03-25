Реклама в соцсетях может подорожать на 20–30% из-за ужесточения регулирования

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает размещение рекламы на заблокированных в России ресурсах. Штраф за нарушение закона составит 500 тыс. руб. Поправка может коснуться только малого бизнеса и блогеров, не сменивших каналы продвижения, а не всех участников рынка. Требования вступят в силу 1 сентября 2025 года. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что данная мера может привести к росту цен на рекламу в Telegram и во «ВКонтакте» до 30%.

Такой прогноз сделала основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук: «Рынок инфлюенс-маркетинга (продвижение через лидеров мнений.— “Ъ”) в краткосрочной перспективе может, напротив, сократиться на 15–20%». Общие потери блогеров и брендов, которые активно развивают аккаунты в соцсетях, эксперт оценила «в десятки миллионов рублей».

Гендиректор АО КРОС Екатерина Мовсесян, напротив, убеждена, что рынок рекламы в соцсетях достаточно стабилизировался, чтобы не допустить подобного сценария. По ее мнению, потери ощутят только оставшиеся в запрещенных ресурсах блогеры. Тем, кто продублировал страницы в незапрещенные каналы, удастся этого избежать.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «В рекламе не нуждаются».