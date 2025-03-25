Станцию метро «Адмиралтейская» закрывали на вход по техническим причинам

Вечером во вторник, 25 марта, в центре Петербурге на вход для пассажиров закрывали станцию метро «Адмиралтейская». Об этом в 20:58 сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Произошедшее в петербургском метрополитене объяснили «техническими причинами». Сообщение о том, что станция работает в штатном режиме появилось спустя пять минут. Никаких подробностей в пресс-службе не уточнили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция возбудила уголовное дело после стрельбы из ракетницы на платформе станции метро «Василеостровская». Инцидент там произошел в минувшие выходные.

Андрей Цедрик