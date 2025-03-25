Бизнесмен из Петербурга подал иск к США о компенсации ущерба на 95 тыс. долларов

Предприниматель Илья Михайлов подал в один из петербургских судов иск с требованием высказать с США 95 тыс. долларов за ущерб причиненной его транспортной компании в Джорджии, сообщила в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева 25 марта. Дело уже передали в Петербургский городской суд.

В 2016 году господин Михайлов отрыл компанию с капиталом 95 тыс. долларов и получил визу до июля 2017 года. В период с 2016 по 2019 год бизнесмен дважды продлевал визу, получая одобрение от Службы гражданства и иммиграции.

В мае 2019 года он снова подал на продление рабочей визы, однако на этот раз паспорт вернули в декабре 2019 года без визы. В 2020 году предприниматель продолжал обращаться в посольство, в итоге визу выдали только в ноябре. За 441 день ожидания компания Михайлова обанкротилась.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что генконсульство Японии в Петербурге упростило правила выдачи визы. Решение вступило в силу с 17 февраля 2025 года.

Кирилл Бевзюк