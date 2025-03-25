В Краснодаре мошенники похитили пенсионерку и требовали у ее сына выкуп

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как мошенники выманили у 70-летней жительницы Краснодара 3,7 млн руб., изолировали ее в сочинской гостинице и потребовали у ее сына выкуп в размере $50 тыс. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 12 марта 2025 года пенсионерка получила сообщение через мессенджер якобы от директора библиотеки, где она ранее работала. Неизвестный попросил предоставить документы о трудовой деятельности и пообщаться с якобы сотрудниками правоохранительных органов. Затем пенсионерке позвонили мошенники, которые, узнав информацию о ее банковских счетах, убедили перевести средства на «безопасный счет». Они также уговорили женщину временно переехать в другой город и прервать контакты с родственниками под предлогом угрозы их безопасности. В итоге пенсионерка перевела злоумышленникам крупную сумму денег.

После того как связь пострадавшей с родственниками прервалась, мошенники связались с ее 42-летним сыном и сообщили, что его мать похищена. За ее освобождение они потребовали выкуп, угрожая причинить вред женщине в случае отказа.

Позже следователями было установлено местонахождение пенсионерки. Ее обнаружили в одной из гостиниц Сочи. Сейчас пострадавшая вернулась домой, ее жизни ничто не угрожает.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются. Правоохранители собирают доказательства и устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование ведется по статьям о похищении человека группой лиц с применением насилия (п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Алина Зорина