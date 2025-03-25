В Ейском районе обсудили развитие промышленных территорий

Министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько посетил Ейский район, где обсудил развитие промышленных территорий и возможности государственной поддержки местных предприятий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в районе провели инвентаризацию земель для размещения индустриальных предприятий. В результате выявили около 40 га перспективных участков для развития производств.

«Планируем встречи с каждым пользователем таких земельных участков. Вместе обсудим мероприятия, направленные на вовлечение земель в хозяйственный оборот, в том числе по поиску инвестора или соинвестора», — отметил Роман Бублик.

Особое внимание было уделено мерам господдержки промышленных предприятий, включая планирующих освоение инвестиций. Эту тему осветил заместитель директора по развитию АНО «Агентство по привлечению инвестиций» Андрей Ярославский.

Сейчас агентство сопровождает пять инвестиционных проектов на территории Ейского района с общим объемом инвестиций 7,6 млрд руб. Также два индустриальных предприятия района уже получили от фонда льготные займы на развитие производства в размере 35,2 млн руб.

Алина Зорина