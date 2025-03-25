Эх, налоги!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров выступил в областной думе с докладом о своей работе в 2024 году. Больше всего господин Бакиров говорил о проблемах бизнеса, главной из которых он считает рост налоговой нагрузки. Омбудсмен просил депутатов скорректировать ранее принятые решения, однако полного понимания не нашел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

25 марта уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров выступил перед депутатами с ежегодным докладом. Значительную часть своего выступления он посвятил проблемам малого и среднего бизнеса, а также критике решений, ухудшающих, на его взгляд, положение предпринимателей. Он рассказал, что в регионе замедлился рост числа субъектов МСП, а сами бизнесмены стали более пессимистично смотреть в будущее.

Всего в прошлом году омбудсмену поступило 756 обращений. Чаще всего они касались налогов. Рост налогов на федеральном уровне и отмену льгот на региональном (были отменены льготные ставки для предприятий на УСН) господин Бакиров назвал главными проблемами малого и среднего бизнеса.

«В ситуации значительного повышения налоговой нагрузки на федеральном уровне регионам была дана возможность поддержки отдельных отраслей бизнеса путем установления пониженных налоговых ставок. Однако в Ярославской области были приняты решения об отмене всех пониженных налоговых ставок. Мы, убрав те или иные льготы, дали сигнал бизнесу, что мы вас не поддерживаем. И это делаем все последние годы»,— сказал господин Бакиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альфир Бакиров

Фото: Ярославская областная дума Альфир Бакиров

Фото: Ярославская областная дума

По словам уполномоченного, около 4 тыс. предпринимателей за последние годы изменили статус на самозанятых, чтобы минимизировать налоги и платежи в соцфонд. Он призвал скорректировать ранее принятые решения об отмене льгот.

Как отдельную проблему уполномоченный выделил рост штрафов с 2024 года за нарушение правил благоустройства. По мнению омбудсмена, правила содержат «заведомо невыполняемые требования».

«Яркий пример в этом году — 400 тыс. штрафа за сосульки. Почему это касается предпринимателей, а власти не касается? Давайте на мэра Ярославля, например, накладывать штраф по 400 тыс. за каждую сосульку, которая висит на их зданиях. Почему такое выборочное отношение?»,— сказал господин Бакиров.

Омбудсмен предложил снизить размер штрафов и ввести такое наказание как предупреждение. Господин Бакиров напомнил и о ситуации с правами владельцев нестационарных торговых объектов.

«К любому предпринимателю могут прийти за три дня до окончания договора и сказать: ты элементы благоустройства не выполняешь, поэтому с тобой договор продлять не будем. А люди вложили по 5-10 млн в благоустройство этой территории»,— сказал уполномоченный.

Далее бизнес-омбудсмен обратил внимание депутатов на ситуацию с перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов. По его словам, предприниматели жалуются на увеличение количества пунктов весогабаритного контроля. За нарушения грозят существенные штрафы.

«Ситуация грозит коллапсом для ряда отраслей бизнеса: это строительство, дорожное хозяйство, грузоперевозки и другие. Необходимо предусмотреть механизм поддержки бизнеса, который зависит от перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов»,— сказал господин Бакиров.

Возможным решением проблемы он видит создание муниципального сервиса для оформления пропусков, что позволило бы перевозчикам получать разрешения для проезда в зоны ограничений. Альфир Бакиров назвал и другие острые проблемы бизнеса, такие как подключение к электросетям, обязательная маркировка продукции и так далее. Омбудсмен представил свои предложения по исправлению ситуации и призвал депутатов не просто принять к сведению доклад, а рассмотреть предлагаемые меры.

Председатель облдумы Михаил Боровицкий не согласился с этой позицией. Он считает, что нельзя принимать решения, опираясь на мнение только одной стороны. «Должно быть проанализировано реальное положение дел, а не просто передано возмущение предпринимателей. Если был один рубль налог, а потом стало два рубля, увеличение в два раза — ни о чем не говорит»,— высказался господин Боровицкий.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров оспорил высказанное мнение о плохих условиях для бизнеса в регионе.

«У нас не так все плохо. У нас на сегодня четвертое место в ЦФО, если взять число предпринимателей на число жителей»,— сказал господин Гончаров.

По мнению депутата, поддержка бизнеса должна быть адресной с учетом развития региональной экономики. «У нас из 55 тыс. организаций льготы имели 2 тыс. предприятий или 4%. Но даже не это главное. Главное то, что мы должны сформулировать цель, какую мы хотим добиться от развития малого и среднего бизнеса. Исходя из этого смотреть, кому помогать, насколько помогать, каким образом»,— сказал Александр Гончаров.

Председатель комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Максим Вахруков предложил депутатам все же углубиться в тему налоговой нагрузки на бизнес.

«По итогам апреля налоговая предоставит информацию полную и исчерпывающую о том, как изменился ярославский бизнес после изменения и федеральных, и региональных налогов. И, на мой взгляд, нам надо будет принимать какие-то решения и, возможно, корректировать принятые ранее»,— сказал господин Вахруков.

В результате депутаты приняли доклад к сведению. Была сделана и протокольная запись, рекомендующая правительству области провести оценку влияния налоговой нагрузки на динамику развития МСП и рассмотреть возможность скорректировать ранее принятые решения.

Алла Чижова, Антон Голицын