Суд приговорил к восьми годам колонии двух кубинцев, решивших торговать наркотиками

Калининский районный суд огласил приговор в отношении граждан Кубы Овьедо Монтальво Яидиера Йоэля и Кинта Помпа Эделя, которых обвиняли по ч. 3 ст. 30 – п.г ч. 4 и пп. а, б ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

По версии следствия, иностранцы не позднее 14 декабря 2024 года приобрели у неустановленного лица 35 свертков с наркотиком общей массой 48 граммов, которые планировали реализовать через закладки. Один сверток массой 0,98 грамма они успели разместить в тайнике.

Интересно, что противоправную деятельность кубинцев заметила 27-летняя петербурженка, именно она вызвала на место наряд ППС. Следом она приняла участие в следственны действия по обнаружению и изъятию из незаконного оборота наркотических средств. Суд приговорил Йоэля и Эделя к восьми годам и одному месяцу исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Кировский районный суд отправил под стражу до 18 мая кубинцев Кастильо Мигеля Саме и Риверу Хорхе Давида Лопеса. Они пытались реализовать по аналогичной схеме 27 свертков с запрещенными веществами.

Андрей Маркелов