В «Зените» связали решение по голу «Спартака» с зазеркальем геометрии Лобачевского

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб «категорически не согласен» с решением экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по эпизоду с мячом полузащитника «Спартака» Мартинса, сообщает пресс-служба петербургской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сегодня, 25 марта, ЭСК РФС признала правильным решение судьи Сергея Иванова засчитать победный гол «Спартака» в ворота «Зенита».

«На основании представленного ниже видеоматериала никакого доверия к такому решению нет и быть не может, если только члены ЭСК живут не в реальном мире эвклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского, где параллельные линии, в том числе параллельно лицевой линии поля, пересекаются с целью избежать офсайда»,— заявил господин Медведев.

Также председатель правления «Зенита» отметил, что ЭСК РФС оставил без ответа их «вопросы по вторым желтым непредъявленным карточкам».

16 марта в рамках 21-го тура РПЛ прошел матч между «Спартаком» и «Зенитом», завершившийся со счетом 2:1 в пользу московского клуба. На 90-й минуте победный гол забил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. Судьи проверяли эпизод на положение «вне игры». Офсайд зафиксирован не был, гол засчитали.

Таисия Орлова