Без капитана, но с надеждой

СКА начнет плей-офф КХЛ без защитника Александра Никишина, своего капитана, а также без форварда Сергея Плотникова. Они не сыграют первые матчи против московского «Динамо», которое досталось в соперники армейцам, из-за травм. Зато вернулись в строй нападающие Арсений Грицюк и Евгений Кузнецов — одна из главных надежд команды. Таковы основные новости по итогам открытой тренировки, которую провел сегодня СКА, и пресс-конференции с участием игроков и главного тренера Романа Ротенберга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки команды СКА Михаил Воробьев (слева) и Александр Никишин (справа) во время матча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игроки команды СКА Михаил Воробьев (слева) и Александр Никишин (справа) во время матча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Соперником СКА в первом раунде Кубка Гагарина стало московское «Динамо». Эта команда заняла по итогам чемпионата КХЛ второе место в Западной конференции, армейцы финишировали седьмыми — как никогда низко за последние годы. Причем по ходу «гладкого» сезона СКА проиграл динамовцам пять матчей из шести. Одни считают, что это дурной знак в преддверии плей-офф, другие — что, дескать, наоборот: армейцы вспомнят эти обиды и лучше настроятся на бой с москвичами.

Команды, которые встретятся в первом раунде Кубка Гагарина, очень непохожи друг на друга. «Динамо» делает ставку на сыгранные звенья, там все отлажено, есть классные легионеры, команда — системная, как говорят, и сбалансированная. В отношении СКА тоже часто употребляли термин «система». Его все время использовал в своих официальных речах Роман Ротенберг, главный тренер команды и один из руководителей клуба. Но это — раньше. Со временем Ротенберг стал говорить про систему меньше — и термин как-то вышел из употребления. Тем более что никто не понял, что такое «система СКА». Тройки, звенья у армейцев все время меняются. Каждый раз никто не знает, в каком сочетании игроки выйдут на лед. И так же трудно спрогнозировать, какой хоккей покажет СКА. Тренеры команды, похоже, считают, что это козырь. Эксперты, наоборот, высказываются насчет перспектив армейцев в плей-офф скептически. Многие говорят, что лучше бы команде Ротенберга достался в первом раунде «Спартак» — там тоже все больше зависит от настроения игроков, чем от системы игры. «Динамо» — совсем другое.

Очень плохая новость для СКА — то, что он начнет плей-офф без своего капитана Александра Никишина. Тот, хоть и защитник, но один из самых результативных игроков КХЛ: на его счету 17 заброшенных шайб и 29 результативных передач в 61 игре чемпионата. Не каждый форвард может похвастаться такой статистикой. Никишин к тому же незаменим при игре в неравных составах, когда нужно и обороняться, и забивать. Он не участвовал в прошлогоднем плей-офф из-за травмы, и СКА во многом по этой причине уступил во втором раунде «Автомобилисту» 1–4, что было расценено как сенсация. Также не сможет сыграть на старте плей-офф форвард Сергей Плотников — у него повреждение. Такой опытный игрок мог бы помочь команде в самых главных играх. Никто не знает, сколько их будет у СКА в Кубке Гагарина.

Хорошая новость в том, что готовы выйти на лед форварды Арсений Грицюк и Евгений Кузнецов. Они тоже часто получали травмы, особенно Кузнецов, который пропустил чуть меньше половины матчей чемпионата из-за различных хворей. А «Кузя» рассматривался как главная надежда команды, когда подписал накануне сезона контракт со СКА сроком на четыре года. В этом чемпионате 32-летний форвард забросил 12 шайб и отдал 25 результативных передач в 39 играх «регулярки». Показатели — неплохие. Если Кузнецов будет придерживаться их (примерно очко за матч) в плей-офф, уже окажет команде неоценимую услугу. Но игра Кузнецова — такая же непредсказуемая, как игра СКА. Никто не знает, появится он на льду или нет. Свои претензии на лидерство, если они есть, Евгению как раз сейчас надо будет доказать.

А СКА надо доказать, способен ли он бороться за победу в Кубке Гагарина или существует для того, чтобы «набивать» зрителями домашний стадион и устраивать для них шоу — как было до этого. Главный трофей российского хоккея армейский клуб выигрывал дважды, но это было давно — в 2015 и 2017 годах. Первые матчи против Динамо» СКА проведет в Москве 27 и 29 марта. Серия продолжится до четырех побед одной из команд.

Кирилл Легков