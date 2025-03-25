Петербурженка погибла при пожаре в квартире на Новоизмайловском проспекте

Смертельный пожар произошел во второй половине дня 25 марта в Московском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Новоизмайловский проспект, д. 4, поступил на пульт дежурного в 16:36, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в однокомнатной квартире общей площадью 40 кв. м происходило горение обстановки на площади 25 кв. м и балкона на площади 5 кв. метров.

С огнем удалось справиться спустя полчаса силами 18 спасателей и четырех единиц техники. Из опасной зоны были эвакуированы два человека. В результате пожара погибла женщина. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о погибшем при пожаре в подвале дома на набережной реки Фонтанки.

Андрей Цедрик