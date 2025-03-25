«Генеральная прокуратура Швейцарии осознала, что дело провалилось»

Йозеф Блаттер и Мишель Платини повторно оправданы по делу о коррупции. Экс-президентов FIFA и UEFA обвиняли в присвоении свыше $2 млн из средств Международной футбольной федерации в 2011 году. Также чиновники проходили по делу о мошенничестве, подделке документов и нецелевом управлении. В 2022-м, спустя семь лет разбирательств, федеральный суд Швейцарии оправдал функционеров. Прокуратура попыталась оспорить это решение. Однако Чрезвычайная апелляционная палата швейцарского уголовного суда также встал на сторону бывших футбольных чиновников. Громкие процессы без веских доказательств все чаще используются как повод, чтобы убрать неугодных, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefan Wermuth / Reuters Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Все, что произошло с Блаттером и Платини, наглядно иллюстрирует европейский подход. Многие уже подзабыли, как все начиналось. Йозеф Блаттер возглавлял FIFA и, уж простите, сидел на серьезных финансовых потоках. Под его контролем, в частности, находились продажи телеправ на трансляцию матчей чемпионатов мира. Как говорили, в связке с Блаттером работал Мишель Платини, возглавляющий UEFA. Тут тоже все было серьезно: постоянно набирающая обороты Лига чемпионов и другие еврокубки, плюс чемпионаты Европы. Общий доход UEFA по итогам сезона 2014-2015, например, превысил €2 млрд. Блаттер и Платини были небезупречны, под них постоянно копали, но найти нарушения, за которые функционеров можно было бы уничтожить, так и не смогли. Поэтому решили действовать старым добрым способом — бездоказательным криком.

Сначала зарядили британские СМИ, которые начали залпом публиковать статьи о коррупционной составляющей в работе Блаттера и Платини. Затем футбольная ассоциация Ирландии заявила о взятке в €5 млн, которую якобы получила от руководства FIFA в 2009-м. Почему честные ирландцы молчали до конца 2014-го, никто почему-то не спросил, да и доказательств не потребовал. Затем было обвинение из Тринидада и Тобаго, арест чиновников FIFA, вроде как входивших в криминальный синдикат, который заработал на взятках $150 млн. А лично Платини и Блатера обвинили в мошенничестве, незаконном присвоении средств, в преступном неэффективном управлении, а также в подделке документов. Особенно акцентировали внимание на выплате 2 млн франков, которую швейцарская прокуратура включала во все обвинительные документы.

Естественно, Блаттер и Платини лишилась своих постов и были отстранены от футбола на солидные сроки. Но время шло, а доказательств их вины как не было, так и нет. Прошло больше десяти лет с тех лихих времен, и вот окончательный вердикт — Блаттер и Платини не виноваты. После двух оправдательных приговоров даже Генеральная прокуратура Швейцарии осознала, что уголовное дело окончательно провалилось. Эта информация в тех же британских СМИ подается уже как-то скромно или вообще игнорируется. К ответственности за бездоказательные обвинения, естественно, никого не привлекли.

На финансовых же футбольных потоках сидят другие люди, по всей вероятности, более сговорчивые и управляемые. А речь идет о сумасшедших деньгах. FIFA, например, собирается за период с 2023-го по 2026-й годы заработать более €11 млрд, а UEFA только за прошлый сезон получила €6 млрд. Сговорчивость сейчас — вообще одно из главных качеств футбольных чиновников, да и не только футбольных. Иначе закрывать или открывать глаза на те или иные политические решения будет сложно.

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Владимир Осипов