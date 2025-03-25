Летевший из Тюмени в Шарм-эль-Шейх самолет приземлился в Сочи из-за пассажира

Воздушное судно авиакомпании AZUR air, выполнявшее рейс ZF-959 по маршруту Тюмень — Шарм-эль-Шейх, приземлилось в аэропорту Сочи из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Посадка была выполнена в штатном режиме. После приземления пассажира оперативно передали сотрудникам скорой помощи»,— уточнили в пресс-службе AZUR air.

Примерно через полтора часа, в 14:08 по местному времени, лайнер продолжил полет в Шарм-эль-Шейх. В египетский курорт самолет прибыл в 16:16 по местному времени.

«Ъ-Сочи» писал, что самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Сочи, приземлился в аэропорту Саратова после срабатывания датчика уровня масла. Пассажирам, ожидающим отправления, предоставили питание и напитки.

Мария Удовик