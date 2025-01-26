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Борт «Аэрофлота» экстренно приземлился в Саратове по пути в Сочи

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва-Сочи, приземлился в аэропорту Саратова после срабатывания датчика уровня масла. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

Посадка прошла в штатном режиме. Для продолжения рейса из Москвы направлен резервный борт. Вылет из Саратова в Сочи запланирован на 23:30 по местному времени (22:30 мск). Пассажирам, ожидающим отправления, предоставят питание и напитки.

Лия Пацан

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