Борт «Аэрофлота» экстренно приземлился в Саратове по пути в Сочи

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва-Сочи, приземлился в аэропорту Саратова после срабатывания датчика уровня масла. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Посадка прошла в штатном режиме. Для продолжения рейса из Москвы направлен резервный борт. Вылет из Саратова в Сочи запланирован на 23:30 по местному времени (22:30 мск). Пассажирам, ожидающим отправления, предоставят питание и напитки.

Лия Пацан