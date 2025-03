Сети «О`кей» с магазинами в Воронеже и Липецке одобрили перевод бизнеса в Россию

Акционеры O’Key Group S.A., представленной в Черноземье одним липецким и двумя воронежскими гипермаркетами «О`кей», одобрили перевод бизнеса из Люксембурга в Россию на остров Октябрьский в Калининградской области. Когда завершится редомициляция, O’Key Group S.A. будет зарегистрирована как Международная компания публичное акционерное общество (МКПАО) «О'кей Груп».

В опубликованном на сайте компании пресс-релизе говорится, что смена юрлица «не окажет влияния на ее бизнес-процессы и операционную деятельность сетей магазинов и других дочерних компаний».

269,074 млн расписок иностранной компании признают акциями МКПАО в соотношении 1:1. Сейчас они торгуются на Мосбирже и казахстанской бирже AIX.

Основными бенефициарами O`Key Group S.A. выступают Дмитрий Троицкий (34,5%) и Борис Волчек (34,1%), следует из информации на сайте компании. Фактически 49,11% долей контролируются Nisemax Co Ltd, 34,14% — GSU Ltd, 16,75% — в свободном обращении. Чистая розничная выручка O`Key Group S.A. в 2024 году составила 217,1 млрд руб., что на 5,5% больше, чем годом ранее.

