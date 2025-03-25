Бастрыкин потребовал немедленно начать поиски пропавшей девушки в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно организовать поиски останков пропавшей несовершеннолетней из Челябинской области на территории Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил найти останки девочки в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил найти останки девочки в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На оперативном совещании по вопросам розыска пропавших несовершеннолетних руководитель СУ СК России по Челябинской области Алексей Колбасин доложил о предполагаемом местонахождении на территории Республики Татарстан тела пропавшей девушки. Он предлагал начать поиски после схода снежного покрова, однако глава ведомства назвал это «отговоркой и демонстрацией нежелания работать».

Для проведения поисковой операции господин Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому, а также руководителям следственных управлений в близлежащих субъектах оказать содействие. Также на место будут направлены сотрудники Главного управления криминалистики СКР и управления международного розыска.

По информации СМИ, речь может идти о девушке 2002 г. р., которая в 2017 году уехала из квартиры в селе Рождественка Увельского района Челябинской области и не вернулась, а с 8 июня 2019 года полностью перестала выходить на связь. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

В ходе совещания было отмечено, что за 2024 г. в следственные органы поступило более 5 тыс. заявлений о пропаже детей, что на 20% меньше показателей 2023 г. Следователям удалось установить местонахождение 99,5% пропавших несовершеннолетних.

Артём Дергунов, Анар Зейналов