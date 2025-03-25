Прокуратура добилась сокращения срока расселения 108-летнего дома в Переславле
В Переславле-Залесском аварийный жилой дом №14 на улице Садовой должны расселить в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: Прокуратура Ярославской области
Шестиквартирный дом 1917 года постройки должны были расселить до 2029 года. Соответствующий срок был обозначен в постановлении администрации. Однако, как выяснила прокуратура, общий износ строительных конструкций уже сейчас превышает 71%. В здании разрушаются элемента фундамента, гниют нижние венцы сруба, деформируются стены. Кроме того, в доме нет холодного водоснабжения и централизованной канализации.
На основании столь неудовлетворительного состояния дома ведомство обратилось в суд, чтобы сократить срок расселения дома. Требования прокурора были удовлетворены.