Прокуратура добилась сокращения срока расселения 108-летнего дома в Переславле

В Переславле-Залесском аварийный жилой дом №14 на улице Садовой должны расселить в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Шестиквартирный дом 1917 года постройки должны были расселить до 2029 года. Соответствующий срок был обозначен в постановлении администрации. Однако, как выяснила прокуратура, общий износ строительных конструкций уже сейчас превышает 71%. В здании разрушаются элемента фундамента, гниют нижние венцы сруба, деформируются стены. Кроме того, в доме нет холодного водоснабжения и централизованной канализации.

На основании столь неудовлетворительного состояния дома ведомство обратилось в суд, чтобы сократить срок расселения дома. Требования прокурора были удовлетворены.

Алла Чижова