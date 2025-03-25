Резидент «Сириуса» запустит проект клонирования приматов для медицины

Компания «Артклонтэк», резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус», приступает к реализации проекта по клонированию приматов для медицинских исследований. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ученые планируют использовать клонированных обезьян для изучения развития эмбрионов и генетических заболеваний. Полученные данные послужат основой для разработки новых лекарственных препаратов и тестирования методов лечения. В исследованиях будут применяться методики генетического редактирования для корректировки определенных физиологических параметров моделей.

Генеральный директор «Артклонтэк» Александр Кузнецов пояснил, что сегодня одной из важнейших задач является повышение репродуктивной способности человеческих эмбрионов для процедуры ЭКО. Господин Кузнецов, что сейчас эффективность переноса эмбрионов варьируется от 40 до 60%, и в некоторых случаях процесс становится крайне сложным, что вынуждает многократно проходить дорогостоящую процедуру. В экспериментах на обезьянах специалисты планируют разработать подходы, позволяющие улучшить эффективность репродуктивных технологий для человека.

Мария Удовик