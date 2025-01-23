Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За год экспорт зерна из Татарстана за рубеж увеличился в 19 раз

По сравнению с 2023 годом объемы экспорта татарстанского зерна за границу в этом году выросли в 19 раз. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

За год экспорт зерна из Татарстана за рубеж увеличился в 19 раз

За год экспорт зерна из Татарстана за рубеж увеличился в 19 раз

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За год экспорт зерна из Татарстана за рубеж увеличился в 19 раз

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Азербайджан, Казахстан, Египет и Китай экспортировали 31,5 тыс. тонн пшеницы. Лидерами по объемам поставок зерна из Татарстана стали Ближний Восток, Китай, Казахстан.

В прошедшем году закупать у республики масличные культуры (горчицу) начала Монголия, а КНР заключил с Татарстаном соглашение на поставку гороха, пшеницы и ячменя.

В Татарстане за 2024 год проверили качество 3,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...