По сравнению с 2023 годом объемы экспорта татарстанского зерна за границу в этом году выросли в 19 раз. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год экспорт зерна из Татарстана за рубеж увеличился в 19 раз

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ За год экспорт зерна из Татарстана за рубеж увеличился в 19 раз

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Азербайджан, Казахстан, Египет и Китай экспортировали 31,5 тыс. тонн пшеницы. Лидерами по объемам поставок зерна из Татарстана стали Ближний Восток, Китай, Казахстан.

В прошедшем году закупать у республики масличные культуры (горчицу) начала Монголия, а КНР заключил с Татарстаном соглашение на поставку гороха, пшеницы и ячменя.

В Татарстане за 2024 год проверили качество 3,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки.

Дарья Сайфиева