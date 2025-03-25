Пенсионерку в Ростове приговорили к 8 годам колонии за убийство знакомого

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону суд приговорил 64-летнюю пенсионерку к 8 годам исправительной колонии за убийство знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что ночью 2 марта 2024 года осужденная, находясь в квартире на улице Казахской в Ростове-на-Дону в состоянии алкогольного опьянения нанесла удары ножом в область живота и предплечья своему 78-летнему знакомому. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее, в 2015 году, ростовчанка уже была осуждена за совершение аналогичного преступления.

Валентина Любашенко