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В Кавказском районе сняли ограничения на движение транспорта

В Кавказском районе сняли ограничение на проезд по трассе Краснодар — Кропоткин — Ставрополь. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничение ввели 21 марта на время ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе. Жителям и гостям региона рекомендовали объезжать участок через станицу Темижбекскую.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар на нефтебазе полностью ликвидировали. Кавказскую нефтебазу тушили семь суток. В ликвидации последствий участвовали более 470 человек, включая специалистов из 16 муниципалитетов Краснодарского края и соседних регионов.

Алина Зорина

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