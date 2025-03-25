В Кавказском районе сняли ограничения на движение транспорта

В Кавказском районе сняли ограничение на проезд по трассе Краснодар — Кропоткин — Ставрополь. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничение ввели 21 марта на время ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе. Жителям и гостям региона рекомендовали объезжать участок через станицу Темижбекскую.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар на нефтебазе полностью ликвидировали. Кавказскую нефтебазу тушили семь суток. В ликвидации последствий участвовали более 470 человек, включая специалистов из 16 муниципалитетов Краснодарского края и соседних регионов.

Алина Зорина