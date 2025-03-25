Рыбинский «Авиатор» возглавил представитель артистической династии

В Рыбинске художественным руководителем ДК «Авиатор» стал Сергей Дуров. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Господин Дуров является представителем цирковой и театральной династии Дуровых. Сам Сергей Дуров был организатором многих гастролей звезд российской эстрады.

«У Сергея Дурова большие планы по организации работы «Авиатора». Его опыт и круг общения позволят поднять концертную деятельность ДК на новый уровень. Уже есть наметки на гастроли в Рыбинске известных российских артистов»,— рассказал господин Рудаков.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что город выкупил ДК из частной собственности.

Основателем династии является Анатолий Дуров — русский клоун и дрессировщик, родившийся в 1864 году. Всю свою жизнь он посвятил цирку, умер во время гастролей. Сергей Дуров — праправнук Анатолия Дурова. Его дядя, Борис Дуров, — советский кинорежиссер, снявший картину «Вертикаль» с Владимиром Высоцким.

Алла Чижова