Больше 40 тысяч предпринимателей Черноземья подключили СберБизнес Спасибо в 2024 году

Программа лояльности СберБизнес Спасибо для предприятий малого и микробизнеса стартовала в апреле 2024 года. Всего по стране за год работы проекта к нему подключилось около 650 тысяч предпринимателей. Более 40 тысяч из них — в регионах Черноземья, сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации.

Предприниматели оценили удобство того, что накопленные бонусы можно конвертировать в рубли (1 бонус равен 1 рублю), а также возвращать до 100% стоимости покупок у партнёров банка. «Спасибо» начисляются на остаток по счету, за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте, а также за участие в акциях, организованных СберБизнесом.

Чтобы начать получать бонусы, владельцу малого или микробизнеса достаточно иметь действующий расчётный счёт и выбрать соответствующий сервис.

«Возврат части потраченных средств в виде кэшбека — это возможность оптимизировать свои расходы, что особенно актуально для малого бизнеса, —отмечает заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Сергей Фролов. — Экономию можно направить на корпоративные продукты для заботы о команде, на юридические консультации, страхование и другие предложения. Благодаря широкой линейке полезных сервисов, каждый предприниматель может выбрать тот вариант использования бонусов, который актуален именно сейчас, а удобная система начисления помогает быстро накапливать их и регулярно ими пользоваться».