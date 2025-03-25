Мошенники стали продавать билеты на корабли для просмотра «Алых парусов»

Злоумышленники решили нажиться на желающих увидеть проход брига с алыми парусами во время городского праздника выпускников. Они продают билеты на прогулочные суда, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Чиновник предупредил, что тем самым аферисты используют событие для обмана. Традиционно во время прохода корабля акватория Невы закрывается для навигации других судов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов назвал дату проведения «Алых парусов» в 2025 году. Праздник состоится 28 июня.

Татьяна Титаева