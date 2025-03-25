В Челябинске отремонтируют и установят пять остановок за 17 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска разместил аукцион на восстановление и создание пяти остановок общественного транспорта. Начальная стоимость работ составила более 17 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Ремонтные работы нужно выполнить на двух остановках «Челябспецгражданстрой» по улице Енисейская, а также на остановочном пункте «проспект Виктора Давыдова» возле жилого комплекса «Заозерный». Кроме того, новые остановки появятся возле дома №24 и сквера по улице Курчатова, а также на повороте в поселок Сосновка. Согласно техзаданию, подрядчику нужно демонтировать и уложить новый асфальт с бортовыми камнями, установить остановочные павильоны с урнами, дорожные знаки, тактильную плитку, а также сделать дорожную разметку. Все работы необходимо выполнить до 20 августа 2025 года.

Подрядчика определят 4 апреля.