ФСК Регион инвестирует 4,5 млрд рублей в первую очередь ЖК «Фордевинд»

Девелопер ФСК Регион (входит в группу компаний ФСК) планирует инвестировать около 4,5 млрд руб. в проектирование и строительство первой очереди ЖК бизнес-класса «Фордевинд» в Нижнем Новгороде. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал директор проекта Сергей Сухов. Весь проект будет состоять из пяти очередей, которые поэтапно будут возводиться до 2033 года. Объем инвестиций в проект из пяти очередей оценивается в 27-30 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСК Регион Фото: ФСК Регион

Комплекс построят на правом берегу Оки на земельном участке, расположенном между Молитовским мостом и метромостом. Строительство первой очереди началось весной 2025 года, сдача в эксплуатацию — второй квартал 2028 года. Она будет состоять из трех высотных домов высотой 10, 16 и 20 этажей, и трех отдельно стоящих урбан-вилл. Все здания будут стоять на едином стилобате.

Внутренняя территория ЖК будет закрыта для посторонних лиц. Рядом с жильем будет располагаться благоустроенная пешеходная набережная. Также в ЖК планируется разместить детский сад и начальную школу.

В первой очереди будет 384 квартиры от 26 до 300 кв. м. и два пентхауса. На первых этажах зданий будут расположены нежилые коммерческие помещения. По данным компании, средняя цена за один квадратный метр жилья в новом ЖК на старте составит около 279 тыс. руб. По словам директора департамента клиентских продаж и обслуживания сектора «Запад» Евгения Мартынова, к моменту ввода объекта в нем планируется продать 75-80% квартир.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году компания ФСК Регион приобрела акции АО «Черниговская набережная». Всего в рамках проекта ЖК «Фордевинд» компания планирует на участке 12,4 га построить 1320 квартир и 466 апартаментов. Разрешение на строительство первой очереди компания получила в феврале текущего года.

В рамках проекта также планируется восстановление объекта культурного наследия регионального значения «Куйбышевская водокачка», построенного в 1880 находящееся в руинированном состоянии.

Андрей Репин