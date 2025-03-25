В Челябинске «Лада» сбила пенсионерку и школьницу на пешеходном переходе

В Ленинском районе Челябинска легковой автомобиль сбил пенсионерку и школьницу. Пешеходы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 марта в 16:10 на улице Гагарина рядом с остановкой «Библиотека имени Мамина-Сибиряка». По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора» совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП телесные повреждения получили 64-летняя пенсионерка и восьмилетняя девочка. Их доставили в больницу. Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники ГАИ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 24 марта Челябинске водитель автомобиля УАЗ «Патриот» сбил и переехал двух пешеходов — мать с восьмилетним сыном, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на перекрестке Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля.