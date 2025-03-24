Внедорожник сбил челябинку с ребенком на пешеходном переходе

В Челябинске водитель УАЗ «Патриот» переехал двух пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Один из пострадавших несовершеннолетний, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 марта в 15:35 на перекрестке Краснопольского проспекта и улицы Бейвеля. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля УАЗ «Патриот» при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на местную жительницу и восьмилетнего ребенка, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Мать с сыном госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП.