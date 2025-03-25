Комиссия думы Краснокамска не нашла оснований для отставки главы округа

В повестку заседания думы Краснокамского округа, которое состоится 25 марта, внесен вопрос о рассмотрении требования прокурора города о досрочной отставке главы округа Игоря Быкариза. Как говорят знакомые с ситуацией источники, требование надзорного органа будет рассмотрено перед завершением заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, в октябре прошлого года прокурор внес представление с требованием досрочно прекратить полномочия господина Быкариза. По мнению прокуратуры, господин Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении Антона Максимчука. Однако депутаты решили главу не увольнять, а создать собственную комиссию по проверке доводов, изложенных в представлении. О результатах ее работы не сообщалось.

Прокуратура с решением депутатов не согласилась и обратилась в суд с заявлением об обязании думы прекратить полномочия Игоря Быкариза. Следующее заседание по делу запланировано на 2 апреля.

Председатель Краснокамской думы Дмитрий Чеплыгин, пояснил, что требования прокурора будут снова рассмотрены, поскольку думская комиссия, которая изучала доводы надзорного органа, завершила свою работу. «Комиссия пришла к выводу, что оснований для досрочного прекращения полномочий главы нет, - пояснил господин Чеплыгин. - Это была долгая и кропотливая работа, поскольку, кроме всего, необходимо было изучить и судебную практику, а также понять позицию губернатора». По словам председателя думы, перед ее заседанием соберется социальная комиссия представительного органа, которая изучит выводы коллег. Он убежден, что комиссия будет рекомендовать депутатам отклонить требование прокуратуры. «Думаю, этот вопрос решен, депутаты будут голосовать против, тем более, что Игорь Быкариз очень многое делал и делает для Краснокамского округа», - пояснил он.