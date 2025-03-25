Цех сортировки и упаковки яиц открыт в Иркутской области

В рамках модернизации предприятия в СХ АО «Белореченское» Иркутской области построен цех сортировки и упаковки яиц мощностью около 190 тыс. штук в час. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, вместо четырех фасовочных дорожек открыты 18, 16 из них будут заняты укладкой и закрыванием мелкоштучной яичной упаковки.

В реконструкцию и модернизация цеха вложено 800 млн руб. Работы начались в 2024 году. По словам первого заместителя генерального директора СХ АО «Белореченское» Степана Франтенко, переоснащение цеха позволит снизить стоимость яйца на 25 руб. за десяток.

СХАО «Белореченское» зарегистрировано в Усольском районе Иркутской области в 2002 году. Гендиректором предприятия является Гавриил Франтенко. Данные об учредителях компании отсутствуют в ЕГРЮЛ. Уставной капитал предприятия составляет 187,8 млн руб. Выручка предприятия по итогам 2024 года составила 13 млрд руб. (+17% к 2023-му), прибыль 2,3 млрд руб. (+14%).

Лолита Белова